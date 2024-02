Warrior Met Coal Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Aktienkurs von Warrior Met Coal hat im letzten Jahr eine Rendite von 42,72 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" eine Unterperformance von 753,89 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 796,6 Prozent, und Warrior Met Coal liegt aktuell 753,89 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Warrior Met Coal diskutiert. An sechs Tagen überwog die positive Stimmung, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Dadurch erhält Warrior Met Coal insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) stuft die Aktie von Warrior Met Coal als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 63,22, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 liegt bei 58,19, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Aktie von Warrior Met Coal abgegeben, wovon 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 68 USD, was ein Aufwärtspotential von 17,83 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 57,71 USD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt wird Warrior Met Coal somit für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.