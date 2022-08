Der Milliardär und Investor Warren Buffett wird heute 92 Jahre alt. Das Orakel von Omaha, wie er im Volksmund genannt wird, wurde am 30. August 1930 in dieser Stadt in Nebraska geboren. Als legendärer Investor, der viele dazu inspirierte, sich in den Finanzmarkt zu stürzen, machte Buffett ein Vermögen, indem er sein Geld in ein breit gefächertes Portfolio von Vermögenswerten,… Hier weiterlesen