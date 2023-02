Warren Buffett, überdenke deine Investition: „Aktienrückkäufe haben höhere Priorität als Investitionen in Wachstum!“

Warren Buffett mag Aktienrückkäufe, er setzt sogar bei Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) auf diese Form der Kapitalrückführung. Die zweite, entscheidende Erkenntnis ist: Der Starinvestor mag es, wenn die Unternehmen, die er besitzt, selbst eigene Aktien kaufen und einziehen. Das ist nur logisch. Der Besitzanteil für das Orakel von Omaha wird schließlich entsprechend größer.

Occidental Petroleum (WKN: 851921) ist eine seiner neuesten Investitionen. Auch bei dieser Warren-Buffett-Aktie stehen für mich jetzt plötzlich die Aktienrückkäufe im Vordergrund. Allerdings aus einem bitteren Grund: Das Management priorisiert offenbar diese Form der Kapitalrückführung im Vergleich zu Investitionen in das operative Geschäft und in Wachstum.

Aktienrückkäufe im Sinne von Warren Buffett …?!

Vicki Hollub, die CEO hinter Occidental Petroleum, hat in einem Interview mit dem US-amerikanischen Nachrichtendienst Bloomberg ihre Priorität für das Börsenjahr 2023 geteilt. Occidental Petroleum werde sich bei den Investitionen auf Aktienrückkäufe konzentrieren. Ihrer Ansicht nach könne das Unternehmen derzeit mit dieser Form der Kapitalrückführung noch immer gute Renditen für die Investoren herausholen.

Die Alternative, auf die unter anderem Yahoo Finance verweist, wäre das Investieren in mehr Förderung und Wachstum im Ölmarkt. Allerdings möchte die CEO offensichtlich lieber Cash in die eigene Aktie anstatt in das operative Geschäft investieren. Wachstum könnte es, wenn, dann lediglich durch die weiterhin hohen Ölpreise geben, die einen hohen, freien Cashflow und gute Gewinne fördern können.

Die Kernfrage ist für mich: Sind das Aktienrückkäufe, die Warren Buffett gutheißt? Mit ca. 21 % ist er einer der größten Aktionäre dieses Unternehmens und gleichzeitig ein Buy-and-Hold-Investor. Das heißt: Er möchte nicht bloß kurzfristig von einem Wert-Effekt profitieren, sondern langfristig von der Intaktheit des Unternehmens. Dass jetzt die CEO einen hohen Anteil des Cashs für Kapitalrückführungen verwendet, das sollte den unternehmensorientierten Investor zumindest aufhorchen lassen. Schließlich ist das operative Geschäft die Zukunft, nicht die eigene, zurückgekaufte Aktie.

Im Ölmarkt funktioniert alles etwas anders …

Eine mögliche Begründung für diesen Schritt können wir einfach finden, vielleicht gefällt er sogar Warren Buffett. Es ist möglicherweise das Kalkül von Hollub, dass sie mit Investitionen in den Ölmarkt und die Förderung nicht das Angebot erhöht und das Preisgefüge zum Einbrechen bringt. Wobei es fraglich ist, ob Occidental Petroleum das mit neuen Projekten so schnell auf die Beine stellen könnte. Oder überhaupt als ein Akteur im Ölmarkt.

Unterm Strich bleibt das Fazit daher für mich: Occidental Petroleum setzt 2023 lieber auf Aktienrückkäufe, anstatt in das eigene Geschäft zu reinvestieren. Bei mir gehen da viele Warnlampen an. Ich bin gespannt, wie Warren Buffett dazu steht.

