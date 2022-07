Warren Buffett schrieb im Jahre 1986: Das sind die zwei Krankheiten, vor denen man sich in Acht nehmen muss

Warren Buffet schaut auf eine langjährige Erfolgsgeschichte als Investor zurück. Wobei selbst ein jüngeres Orakel von Omaha bereits sehr erfolgreich unterwegs gewesen ist und mit seinen Briefen an die Aktionäre an seiner Weitsicht teilhaben ließ.

So auch mit einer Aussage aus dem Jahr 1986. Dort spricht der Starinvestor über zwei Krankheiten, vor denen sich Investoren in Acht nehmen müssen. Welche das sind? Das wollen wir uns heute etwas näher ansehen. Genauso wie das jeweilige Zitat des Orakels von Omaha.

Natürlich hat Warren Buffett in seiner Weitsicht damals kein Zitat von sich gegeben, das nur den Zeitgeist getroffen hätte. Nein, sondern eines, das wir auch heute noch verwenden können. Selbst wenn es aus dem Jahre 1986 stammt: Es ist sogar jetzt noch sehr, sehr aktuell. Schau selbst:

Was wir jedoch wissen, ist, dass es in der Anlegergemeinschaft immer wieder zu gelegentlichen Ausbrüchen dieser beiden superansteckenden Krankheiten – Angst und Gier – kommen wird. Der Zeitpunkt dieser Epidemien wird unvorhersehbar sein. Und die von ihnen ausgelösten Marktverwerfungen werden ebenso unvorhersehbar sein, sowohl was die Dauer als auch das Ausmaß betrifft. Daher versuchen wir nie, die Ankunft oder den Ausbruch einer der beiden Krankheiten vorherzusagen. Unser Ziel ist bescheidener: Wir versuchen einfach, ängstlich zu sein, wenn andere gierig sind, und nur dann gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind.