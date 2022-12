Warren Buffett sagt: Tritt das ein, steigt eine Aktie

Warren Buffett weiß natürlich nicht immer, wann eine Aktie steigt. Im Laufe seiner Karriere hat er jedoch eine Menge guter Erfahrungen gesammelt, mit denen er seinen Ansatz verfeinern konnte. Dadurch ist seine Trefferquote inzwischen ordentlich gestiegen.

In Summe hat das Orakel von Omaha seine Erkenntnisse in einem Zitat zusammengefasst. Es ist erneut eine spannende Aussage, die wir als Investoren definitiv kennen sollten. Auch wenn sie zunächst sehr offensichtlich erscheint.

Warren Buffett: Dann steigt eine Aktie

Die Formel ist eigentlich ziemlich simpel. Lass sie uns trotzdem zunächst ansehen, ehe wir unsere Erkenntnisse daran ableiten:

Wenn das Geschäft gut läuft, folgt die Aktie.



Es ist eine einfache Wenn-dann-Gleichung, die Warren Buffett hier aufstellt. Sie besagt, dass ein gutes Geschäft früher oder später dafür sorgen dürfte, dass die Aktie eben auch klettert. Das haben wir vermutlich alle gerade gelesen. Aber woran liegt es, dass der Mechanismus so hervorragend funktioniert?

Dafür hat Warren Buffett eine andere passende Aussage parat. So sagte er einst, dass die Börse kurzfristig zwar ein Schönheitswettbewerb sei. Aber sie neige dazu, langfristig zu einer Waage zu werden. Das heißt: Wir kommen nach einer gewissen Zeit immer zu einer fundamentalen Bewertungsperspektive zurück. Und wenn ein Unternehmen eben einfach funktioniert, so steigert das langfristig den (bilanziellen) Wert und führt entsprechend dazu, dass Investoren mehr bereit sind zu zahlen.

Es ist eigentlich wirklich recht einfach, was uns Warren Buffett hier aufzeigt. Wir müssen uns theoretisch und in der Praxis auch nur auf die Suche nach den Aktien begeben, deren Unternehmen funktionieren. Wenn sie dann wiederum Wachstum mitbringen oder solide, hohe Cashflows abwerfen, führt das langfristig dazu, dass unsere Aktienposition mehr wert wird. Im Zweifel: Auch über einen stagnierenden Aktienkurs und mit einer Dividende, die konsequent als Teil des operativen Erfolgs an die Investoren ausgekehrt wird.

Nicht komplex denken

Es ist wirklich nicht einfach, unternehmens- und bewertungsorientiert die Frage zu beantworten, welches Unternehmen in Zukunft mehr wert ist. Der Markt ist kurzfristig sehr effizient, pseudomäßig viele Faktoren und News einzupreisen. Das weiß auch Warren Buffett.

Trotzdem ist es vom Grundprinzip her nicht zu komplex: Das Unternehmen, das in Zukunft das Potenzial hat, mehr wert zu sein als heute, hat ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Im Endeffekt ist es das, was uns Warren Buffett damit sagen wollte. Nicht mehr und nicht weniger. Aber doch eine gute Wahrheit, die uns unsere Suche bedeutend erleichtern kann.

