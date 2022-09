Warren Buffett hat seinen Buy-Back-Boom gestoppt: 3 Dinge müssen passieren, um ihn wiederzubeleben

Der Buy-Back-Boom von Warren Buffett pausiert vorerst. Gemeint ist die Zeit hoher Aktienrückkäufe. In den vergangenen Jahren investierte das Orakel von Omaha schließlich im größeren Stil in die eigene Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) selbst.

Foolishe Investoren könnten gegebenenfalls rätseln, was es benötigt, damit es wieder zu einem Buy-Back-Boom kommt. Ich sehe drei Dinge, die zusammentreffen müssten. Allerdings nicht einzeln, sondern natürlich in Summe.

Warren Buffett: 3 Dinge für einen Buy-Back-Boom!

Damit es erneut einen Buy-Back-Boom bei der Aktie von Berkshire Hathaway und entsprechend höhere Aktienrückkäufe gibt, dürfte eine Grundvoraussetzung sehr essenziell sein: Die Bewertung muss stimmen. Das wäre derzeit sogar der Fall, das Kurs-Buchwert-Verhältnis tendiert schließlich um die Marke von 1,3 und wäre damit grundsätzlich auf einem Niveau, das günstig und kaufenswert erscheint.

Die zwei anderen Gründe sind relevanter. Warren Buffett müsste außerdem mangelnde Investitions-Alternativen sehen. Daran dürfte es womöglich noch einige Zeit scheitern. Im Moment befinden wir uns in einer volatilen bis unsicheren Phase. Dadurch gibt es Qualität zu einem günstigeren Preis. Und der Starinvestor investiert häufig lieber in neue Beteiligungen als in die eigene Aktie. Wobei er selbst sagt, dass er Berkshire Hathaway immer als Alternative sieht.

Aber der Buy-Back-Boom benötigt auch ein drittes Merkmal: ein Cashpolster. Warren Buffett hat sich stets dahin gehend geäußert, dass er mindestens 20 Mrd. US-Dollar in Cash für einmalige Zwecke halten möchte. Ein solcher Betrag dürfte daher nicht für Aktienrückkäufe verwendet werden. Außerdem investierte das Orakel von Omaha zuletzt massiv in neue Beteiligungen wie Occidental Petroleum. Dadurch reduziert sich der Cashberg natürlich ebenfalls. Aber er dürfte noch immer ein bequemes Niveau besitzen. Trotzdem gibt es wohl genügend Möglichkeiten, jetzt zu investieren.

Ich würde so schnell nicht darauf setzen!

Dass es bald zu einen neuen Buy-Back-Boom bei Warren Buffett und Berkshire Hathaway kommt, ist nicht ausgeschlossen. Wahrscheinlicher sind für mich jedoch kleinere kosmetische Aktienrückkäufe in den nächsten Quartalen und womöglich auch Jahren.

Dafür gibt es einfach zu viele Alternativen und andere Investitionsmöglichkeiten. Immerhin, die Bewertung wäre passend und Cash dürfte auch noch genügend vorhanden sein. Aber das ist eben nicht alles, worauf es ankommt. Und genau das ist es, was viele Investoren jetzt von Warren Buffett erwarten: andere Investitionen.

Der Artikel Warren Buffett hat seinen Buy-Back-Boom gestoppt: 3 Dinge müssen passieren, um ihn wiederzubeleben ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022