Warren Buffett hat 99 % seines Vermögens nach seinem 55. Geburtstag gemacht – das ist sein Geheimnis

Warren Buffett ist einer der erfolgreichsten Investoren unserer Zeit. Seit 1965 hat seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) eine durchschnittliche jährliche Rendite von ungefähr 20 % erzielt und damit ungefähr doppelt so gut wie der breite Markt abgeschnitten. Heute ist Buffett laut Forbes mit einem geschätzten Vermögen von 106 Mrd. US-Dollar der siebtreichste Mensch der Welt (Stand: 18.08.22). Wie hat er das geschafft? Was ist sein Geheimnis?

Die Entwicklung von Warren Buffetts Vermögen

Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein Blick auf die Entwicklung von Buffetts Vermögen über die Zeit.

Alter 30 35 43 55 66 72 83 92 Vermögen

(Mio. US-Dollar) 1 7 34 1.000 17.000 36.000 58.500 106.000

Quelle: Yahoo Finance

Man erkennt schön, dass Warren Buffett über die Zeit immer reicher wurde. Im Alter von 30 Jahren wurde Buffett Millionär – durch verschiedene unternehmerische Tätigkeiten von Kindesbeinen an (wie den Verkauf von Kaugummis, die Wartung von Autos und das Betreiben von Flipperautomaten) sowie natürlich durch clevere Investments. Dabei sollten wir beachten, dass Buffett im Jahr 1960 30 Jahre alt wurde. Damals hatten 1 Mio. US-Dollar noch einen größeren realen Wert als heute.

Danach ging es jedoch erst so richtig los mit der Explosion von Buffetts Vermögen. Fünf Jahre später betrug dieses bereits 7 Mio. US-Dollar. Im selben Jahr übernahm Buffett die Mehrheit an Berkshire Hathaway. Mit 55 Jahren, im Jahr 1985, wurde Buffett Milliardär. Danach wurde der absolute Vermögensanstieg immer steiler. Bis heute konnte er dieses Vermögen noch einmal um mehr als den Faktor 100 steigern. 99 % seines Vermögens generierte die Investmentlegende aus Omaha also nach seinem 55. Geburtstag. Einen Großteil im Rentenalter.

Das übersehene Geheimnis seines Reichtums

Ich finde, dass man anhand der langfristigen Vermögensentwicklung ein oft übersehenes Geheimnis von Buffetts Reichtum schön erkennt. Natürlich sind die Investmenterfolge von Buffett legendär. Mindestens genauso wichtig ist meiner Meinung nach jedoch der lange Zeitraum, über den das Orakel von Omaha sein Geld schon für sich arbeiten lässt. Er fing bereits als Kind an, Vermögen zu bilden, und hat nie aufgehört, dieses zu investieren. Bereits im Jahr 1936 verkaufte er Coca-Cola-Flaschen. Heute, 86 Jahre später, wirkt das damals verdiente und anschließend investierte Geld immer noch nach. Der Zinseszins konnte sich also voll entfalten. Rein mathematisch überrascht es daher nicht, dass der Großteil von Buffetts Vermögen erst im hohen Alter generiert wurde.

Meine Lektion

Buffetts Geschichte ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie wichtig die Zeit beim Investieren ist. Selbst wenn man es nicht schafft, so hohe Renditen wie Buffett zu erzielen, kann man reich werden. Bei einer durchschnittlichen Marktrendite von 10 % verdoppelt sich das investierte Vermögen ungefähr alle sieben Jahre. Wer geduldig und diszipliniert nicht nur ein paar Jahre, sondern viele Jahrzehnte sein Geld am Aktienmarkt für sich arbeiten lässt, wird ein kleines Vermögen anhäufen. Auch wenn es am Ende nicht zu Milliarden wie bei Buffett reichen sollte.

