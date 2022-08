Warren Buffett hat 3 Möglichkeiten zur Verwendung der Dividende. Wir haben nur 2

Warren Buffett hat uns beim Thema Dividende doch ein wenig voraus. Genauer gesagt besitzt der Starinvestor drei verschiedene Möglichkeiten, was er mit dem Geld machen kann. Das Investieren in neue Aktien ist eine Option sowie das Kaufen und Einziehen eigener Wertpapiere. Aber auch das Nichtstun. Wobei es theoretisch noch die vierte Option gibt, dass er damit selbst eine Dividende zahlen könnte.

Aber belassen wir es bei diesen drei Varianten, so erkennen wir: Wir als Privatanleger haben eigentlich nur zwei Optionen. Trotzdem sollten wir beide stets in Erwägung ziehen. So, wie es auch das Orakel von Omaha immer wieder macht.

Wie Warren Buffett: Möglichkeiten mit der Dividende

Dass Warren Buffett ein paar Möglichkeiten mehr mit der Dividende besitzt, das sollte uns nicht so sehr schockieren. Nein, sondern die zwei unterschiedlichen Varianten sind ausreichend und eine Herausforderung für uns als Anleger. Grundsätzlich gilt, dass wir nichts tun können. Oder aber das jeweilige Geld wieder reinvestieren.

Die Tendenz neigt grundsätzlich dazu, dass wir das Geld in die Hand nehmen und erneut in spannende Top-Aktien investieren. Keine Frage: Langfristig orientiert sollte das auch stets unser Anspruch sein. Auch das Orakel von Omaha nimmt schließlich über kurz oder lang seine liquiden Mittel und reinvestiert sie auf die eine oder andere Weise. Wobei eben auch die eigene Aktie eine Option ist, eine Dividende hingegen bei dem Konglomerat eher nicht.

Entscheidend ist jedoch: Warren Buffett hatte auch Jahre, wo er es nicht eilig hatte mit dem Reinvestieren. Bis vor wenigen Quartalen lag der Cashberg der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway noch bei bedeutend mehr als 140 Mrd. US-Dollar. Zwar investiert der Starinvestor jetzt wieder. Der springende Punkt ist jedoch: Lange Zeit tat er es eben nicht. Das Warten auf gute Chancen ist daher ebenfalls ein relevanter Aspekt seines Ansatzes.

Die viel zu wenig beachtete Option

Dass Warren Buffett mehr Möglichkeiten zur Verwendung der Dividende hat, ist eigentlich nur ein Teil der Schlagzeile. Im Endeffekt geht es auch für den Starinvestor primär darum, das Geld zu reinvestieren oder erst einmal zu halten. Das sind auch die zwei Varianten, die wir stets durchdenken sollten.

Im Endeffekt ist für mich das Halten von Cash eine Option, die häufig noch zu selten bedacht wird. Aber das sollte nicht so sein. Auch wir Privatinvestoren können schließlich geduldig auf bestmögliche Chancen warten. Und sollten es vielleicht auch mehr, anstatt übereilt konsequent zu reinvestieren. Aber auch das ist nur ein Gedankenanstoß, mit dem du machen kannst, was du möchtest.

