Warren Buffett: Zahle den Preis, erhalte die Qualität, pfeif auf den Rest

Warren Buffett ist sehr direkt, was seine Erfolgsgeheimnisse angeht. Zu einem solchen gehört zum Beispiel, dass er bei seiner Aktienauswahl auf unternehmensorientierte Qualität setzt. Dabei achtet er darauf, dass er stets einen guten Preis für die Qualität bezahlt. Das formt für ihn eine gute Rendite.

Jetzt ist die Zeit für Warren Buffett gekommen, genau das zu tun. Sinngemäß bedeutet das: Zahle den Preis, erhalte die Qualität und pfeif auf den Rest. Schauen wir uns an, was das bedeutet, was wir erhalten und welchen Kompromiss wir dafür womöglich eingehen müssen.

Warren Buffett: Preis, Qualität, der Rest

Es ist eigentlich ziemlich simpel. Aber die Aussage, die all dem zugrunde liegt, ist: Preis ist das, was du bezahlst. Wert ist das, was du bekommst. Im Endeffekt ein Klassiker des Starinvestors. Gerade jetzt ist das jedoch besonders relevant. Der Preis, der sinkt schließlich, die Qualität jedoch, wenn, dann eher langfristig. Das heißt, es mag zwar womöglich ein sinkendes Konsumklima geben. Aber in sehr vielen Fällen verändert sich nichts am unternehmensorientierten Mix. Oder am Gewinn, am freien Cashflow oder den Möglichkeiten, die eigenen Ziele mittel- und langfristig zu erreichen.

Das bedeutet, dass der Preis sinkt, aber die Qualität häufig die gleiche bleibt. Was daraus folgt, ist, dass die Rendite in der Regel langfristig orientiert steigt. Eigentlich ein guter Mix, den übrigens auch Warren Buffett wieder sieht. Schließlich geht er auf die Seite der Käufer und investiert wieder eine Menge. Trotzdem weiß auch der Starinvestor, dass es einen gewissen Rest gibt, den man aushalten muss.

Der Rest ist, relativ einfach gesagt, die Volatilität. Das bedeutet, dass wir jetzt davon ausgehen müssen, dass es heikel bleibt. Wir wissen nicht, wo der Tiefpunkt ist. Vielleicht geht es noch einmal 10 % bergab. Womöglich auch 20 % oder mehr. Der springende Punkt ist jedoch: Mit dem Preis fixieren wir unseren Einstandskurs und unser langfristiges Renditepotenzial. Die Qualität bleibt im Endeffekt häufig bestehen. Das ist es, worauf es eigentlich ankommt.

Eigentlich relativ simpel

Preis, Qualität und der Rest: Das ist, was Warren Buffett sieht. Den Rest klammert er gerne aus. Wohl wissend, dass der Preis als günstiger Einstandskurs im Moment attraktiv ist. Aber vor allem, weil die Qualität in der Regel langfristig orientiert die gleiche bleibt und ein solides Renditepotenzial verspricht. Es klingt sehr simpel und ist es eigentlich auch. Aber es ist ein Erfolgsgeheimnis, auf das der Starinvestor setzt. Und auf das auch wir langfristig orientiert vor allem jetzt setzen können.

Der Artikel Warren Buffett: Zahle den Preis, erhalte die Qualität, pfeif auf den Rest ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022