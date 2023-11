Warren Buffett: Glücklich, wenn du scheiterst?!

Warren Buffett ist eigentlich nicht besonders bekannt dafür, glücklich und zufrieden zu sein, wenn andere Investoren scheitern. Trotzdem titelte das US-amerikanische Börsenmagazin Benzinga zuletzt als indirektes Zitat: Wenn die Leute nicht so oft falsch lägen, wäre ich nicht so reich. Gemeint ist damit thematisch das Orakel von Omaha, der offenbar von Fehlern anderer profitiert.

Schockschwere Not! Ist der Börsenopa gar nicht so hilfsbereit? Oder ein Investor, der uns gerne in die Irre führt? Nein, selbstverständlich nicht. Aber der Kontext ist trotzdem so relevant, dass ich ihn heute mit dir teilen möchte.

Warren Buffett: Die Fehler anderer

Die Aussage, dass Warren Buffett und Charlie Munger ihren Reichtum auf Kosten der Fehler anderer Investoren gemacht haben, benötigt selbstverständlich Kontext. Es ist eine Aussage, die Charlie Munger zu seinem Geschäftspartner im Rahmen einer Berkshire-Hathaway-Hauptversammlung im Jahre 2015 getätigt hat. Natürlich mit einem leichten Lächeln im Gesicht. Aber bei wesentlichen Kernelementen schon mit einem ernsthaften Hintergedanken.

Charlie Munger meint mit dieser Aussage: Viele im Markt sind kurzfristig-orientiert. Ob es Analysten mit ihren Kurszielen sind. Oder ihren Einschätzungen, ob eine Aktie ein Kauf ist. Oder eben nicht. Sie definieren ihren Erfolg anhand kurzfristiger Performances. Und schauen bei guten Aktien weg, bloß wenn sie kurzfristig Probleme durchmachen. Genau das ist jedoch der Ansatz von Warren Buffett und seinem Partner.

Sie konzentrieren sich nicht auf Momentum. Sondern auf die Qualität eines Unternehmens. Das heißt: Sie kaufen hervorragende Unternehmen gerade dann, wenn sie kurzfristig preiswert zu haben sind. Der Fehler liegt für Warren Buffett und Charlie Munger darin, dass einige Akteure sich von ihren Aktien trennen. Beziehungsweise: Sie meiden und auf dem Markt übrig bleiben. Obwohl es sich dabei um langfristig-orientiert gute Unternehmen handelt, die im Laufe von vielen Jahren ein großes Potenzial besitzen.

Das ist es, was Warren Buffett und Charlie Munger reich gemacht hat. Der Markt agiert teilweise irrational, mit einer kurzfristigen Perspektive. Die zwei Starinvestoren nutzen das hingegen aus und kaufen solche Aktien mit einer günstigen Bewertung. Eben um langfristig von diesen großen Chancen profitieren zu können.

Kein gemeiner Hintergedanke

Es wäre falsch, Warren Buffett und Charlie Munger dort einen böswilligen Gedanken zu unterstellen. Der Markt ist, wie er ist. Einige agieren kurzfristig, andere langfristig. Das ermöglicht Volatilität. Und eben auch, dass einige Aktien hin und wieder mit großen Discounts gehandelt werden. Selbst dann, wenn sie ein größeres Potenzial besitzen.

Warren Buffett und Charlie Munger sind zu Meistern geworden, das auszunutzen. Anstatt diesen Ansatz als böswillig zu betrachten, sollten wir lieber etwas anderes tun: So handeln, wie diese zwei weitsichtigen Investoren das auch tun. Es ist eine Säule für ihren Erfolg, der ihnen einen so großen Reichtum beschert hat.

Der Artikel Warren Buffett: Glücklich, wenn du scheiterst?! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway.

