Warren Buffett: Beachte diese 10 Worte & werde reich mit Aktien!

Warren Buffett weiß, wie man mit Aktien reich werden kann. Der berühmte Starinvestor hat es schließlich geschafft, zumindest zwischenzeitlich zum Kreis der Centi-Milliardäre zu gehören. Doch selbst mit einem geschätzten Vermögen von derzeit 95,9 Mrd. US-Dollar nagt er mit Sicherheit nicht am Hungertuch.

Das Bemerkenswerte bleibt, dass Warren Buffett zwar auch Unternehmer ist. Eigentlich hat er es jedoch seinem Investorendasein zu verdanken, dass er auf einen solchen Reichtum blicken kann. Die richtige Auswahl an Aktien- und Unternehmensbeteiligungen ist das Merkmal, das seine Erfolgsgeschichte prägte.

Blicken wir heute auf gerade einmal zehn Worte, die uns verdeutlichen, wie man letztlich mit Aktien reich werden kann. Sie sind einfach und elementar. Das macht sie jedoch nicht weniger wichtig.

Warren Buffett: So werden wir reich mit Aktien

Du weißt mit Sicherheit, dass Warren Buffett der Verfechter einer Trennung ist: Der zwischen dem Unternehmen und dem Aktienkurs beziehungsweise der Aktie im Allgemeinen. Er misst den Wert und den Preis oder bewertet die Qualität des Unternehmens und lässt die Aktie zunächst außen vor. Das ist auch heute der alles entscheidende Unterschied, wenn er sagt:

Wenn ein Unternehmen gut läuft, wird die Aktie letztendlich folgen.



Trotzdem erneut zunächst die Frage: Was heißt das denn eigentlich? Für mich ist ein Kerngehalt dieser Aussage, dass wie als Investoren nach Unternehmen suchen sollten, die operativ gut laufen. Was das bedeutet, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Es kann ein starkes, zeitloses Unternehmen sein, zum Beispiel mit Pricing-Power. Oder auch eines, das einfach Basisprodukte oder Basisdienstleistungen erfüllt und ein starkes Management besitzt. Und das im Idealfall in irgendeiner Art und Weise einzigartig ist.

Wenn wir, so Warren Buffett, dieses Unternehmen kaufen, können wir den Aktienkurs zunächst ausblenden. Es geht mal auf und mal ab, keine Frage. Der springende Punkt ist jedoch: Der Aktienkurs wird früher oder später die Qualität erkennen und, wenn es operativ gut läuft, es höher bewerten. Wachstum kann zum Beispiel die Bewertung vergünstigen. Oder daraus resultierendes Dividendenwachstum die Anteilsscheine attraktiver machen. Das ist es, worauf der Starinvestor mit dieser Aussage setzt.

Konzentriere dich auf das Richtige!

Was der entscheidende Faktor ist: Warren Buffett weiß, worauf wir uns konzentrieren müssen. Der Starinvestor spricht von guten Unternehmen und eben nicht von einer guten Aktie. Die Aktie ist lediglich das Element, das sich an der operativen Performance orientiert. Es mag temporär Differenzen zwischen beidem geben. In der Euphorie oder auch im Crash, zum Beispiel. Es auszublenden oder für sich als Chance zu nutzen, ist dann die Chance.

Aber im Kern wird man reich mit Aktien, indem man gute Unternehmen kauft und darauf vertraut, dass der Aktienmarkt so rational bleibt, dass er diesen guten Unternehmen von der Bewertung her früher oder später bei den entsprechenden Erfolgen freut. Eigentlich ziemlich simpel, oder?

