Warom Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Warom wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Warom in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich hat Warom in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -27,24 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um -14,54 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -12,7 Prozent im Branchenvergleich für Warom bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -14,53 Prozent im letzten Jahr. Warom lag 12,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Warom liegt bei 16,21, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Warom aktuell 5, was eine positive Differenz von +3,5 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" ergibt. Warom erhält für diese Dividendenpolitik von Analysten heute eine "Gut"-Bewertung.