Warom Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Aktienkurs von Warom hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von -21,81 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,08 Prozent aufweist, liegt Warom mit 20,73 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen beiden Wochen waren besonders positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Aus den technischen Analysen der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 24,02 CNH für den Schlusskurs der Warom-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 19,37 CNH, was einem Unterschied von -19,36 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 19,22 CNH eine Nähe zum letzten Schlusskurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Fall.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert für Warom liegt bei 53,39, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI daher als "Neutral" bewertet.