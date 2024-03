Warom Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Warom-Aktie beträgt aktuell 76, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Warom-Aktie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Warom-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen häufen sich die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Warom bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bezogen auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie von Warom ein "Neutral"-Rating, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 16,21 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Im Branchenvergleich erzielte Warom in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,24 Prozent, was eine Underperformance von -11,95 Prozent im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche und von 11,99 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor bedeutet. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie von Warom ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.