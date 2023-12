Warom Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei der Aktie von Warom nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Daher erhält Warom in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Warom-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 24,19 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 19,79 CNH liegt deutlich darunter, was einer Differenz von -18,19 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (19,4 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,01 Prozent). Dies führt zu einer anderen Bewertung der Warom-Aktie, nämlich einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Warom-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Warom-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,81 Prozent erzielt, was 21,21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -0,99 Prozent, und Warom liegt aktuell 20,82 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Warom-Aktie beträgt derzeit 17, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" als neutral eingestuft wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.