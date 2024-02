Warom Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Warom liegt bei 16, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung" Branche auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Gemäß fundamentaler Kriterien wird die Warom-Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung erzielte Warom in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,24 Prozent, was einer Underperformance von -6,32 Prozent im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" und von 7,52 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Warom-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 22,15 CNH liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 18,14 CNH liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Warom höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche "Elektrische Ausrüstung", was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt.