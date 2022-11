Warnung vor Listerien in Fischfrikadellen bei Kaufland

STUTTGART (dpa-AFX) - Die dänische Firma Jeka Fish ruft Fischfrikadellen zurück, die bei Kaufland erhältlich waren. Grund sei, dass bei einer Kontrolle am Produktionsstandort Listerien-Bakterien festgestellt worden seien, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Frikadellen seien vom 1. August bis zum Dienstag in der Frischetheke bei Kaufland zu kaufen gewesen. Vor dem Verzehr werde dringend abgeraten. Eine Listerien-Erkrankung äußert sich meist mit Durchfall und Fieber. Kunden könnten das Produkt im Markt zurückgeben und bekämen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons./hot/DP/jha