Warnung vor Kartoffelprodukten wegen Metallkörpern

LÖNINGEN (dpa-AFX) - Wegen metallischen Fremdkörpern in verschiedenen Kartoffelprodukten ist vor Schupfnudeln, Knusper-Kroketten, Kartoffel-Kroketten und Gnocchi der Firma Schne-frost gewarnt worden. Betroffen seien 2,5-Kilogramm-Beutel, wie die Firma mit Sitz in Löningen im Landkreis Cloppenburg am Mittwoch mitteilte. Betroffen seien Geschäfte in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Konkret geht es um Schupfnudeln 2 x 2,5 Kilo mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02/2025 und der Chargennummer L3321 und L3322; Knusper-Kroketten 2 x 2,5 Kilo mit Mindesthaltbarkeitsdatum 02/2025 und der Chargennummer L3334; Gnocchi 2 x 2,5 Kilo mit Mindesthaltbarkeitsdatum 02/2025 und den Chargennummern L3322, L3323 und L3324 sowie Kartoffel-Kroketten 4 x 2,5 Kilo mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02/2025 und der Chargennummer L3334./koe/DP/he