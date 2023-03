Warnstreik am Flughafen München am Sonntag und Montag

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der Gepäckabfertigung und der Sicherheitsdienste am Flughafen München zu einem zweitägigen Warnstreik am Sonntag und Montag aufgerufen. Passagiere müssten "mit verlängerten Wartezeiten und Flugausfällen" rechnen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent Lohnerhöhung, mindestens aber 500 Euro mehr, bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Die Beschäftigten hätten "eine Fünf-Sterne-Vergütung verdient", sagte Manuela Dietz von Verdi Bayern. Die Einkommen müssten steigen, um Mitarbeiter zu gewinnen, "sonst droht uns auch in diesem Sommer ein Flugchaos wie bereits im letzten Jahr".

Zum Streik aufgerufen wurden die Beschäftigten der Sicherheitsgesellschaft München (SGM), der FMG/AeroGround und der FM Sicherheit am Flughafen München. Am Montag ist für 11 Uhr ein Demonstrationszug geplant, mit Kundgebung im Zentralbereich des Flughafen Münchens geplant./rol/DP/stw