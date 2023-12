Warner Music Aktie: Das ist ein Hammer

Warner Music: Aktuelle Bewertungen und Analysen

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden eingehend untersucht, um das langfristige Stimmungsbild von Warner Music in den letzten Monaten zu bewerten. Die Ergebnisse deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, die eine neutrale Einstufung erfordert. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht somit einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich für Warner Music in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Warner Music-Aktie mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +15,54 Prozent, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine positive Abweichung von +7,19 Prozent, was zu einem insgesamt positiven Rating für das Unternehmen in der einfachen Charttechnik führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal die Einschätzung "Neutral" und keinmal das Rating "Schlecht" für Warner Music vergeben. Somit erhält das Unternehmen langfristig von institutionellen Seiten das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 35,46 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 0,39 Prozent und ein mittleres Kursziel von 35,6 USD, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 21,41, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,56, was für 25 Tage eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt führt das Gesamtbild zu einer positiven Bewertung für Warner Music.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen eine positive Tendenz für Warner Music, was eine gute Entwicklung in der Zukunft erwarten lässt.