Warner Music Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten die Aktie von Warner Music insgesamt mit einer guten Einstufung von 1, einer neutralen Einstufung von 2 und keiner schlechten Einstufung von 0 bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Gesamteinstufung als "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Warner Music. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 34 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -3,68 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 35,3 USD. Dies führt erneut zu der Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie der Warner Music die Einschätzung "Neutral" aufgrund der Analystenbewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Warner Music derzeit auf 31,99 USD, während die Aktie selbst bei 35,3 USD notiert. Dies führt zu einer Abweichung von +10,35 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 35,6 USD, was einer Abweichung von -0,84 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Warner Music geben ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen insgesamt die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Analyse wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, und die Aktie von Warner Music wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Warner Music liegt bei 23,96, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.