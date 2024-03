Warner Music Aktie: Was noch aussteht!

Die Aktie der Warner Music wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Die Einstufungen verteilen sich wie folgt: 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Basierend auf diesen Bewertungen ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Warner Music. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 34 USD, während der letzte Schlusskurs bei 32,95 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 3,19 Prozent hin, was die Einstufung "Neutral" bestätigt. Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung "Neutral" basierend auf der Bewertung der Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Warner Music derzeit bei 32,23 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 32,95 USD liegt und somit einen Abstand von +2,23 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 35,38 USD, was einer Differenz von -6,87 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Warner Music geäußert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen der Anleger konzentrierten sich in den vergangenen Tagen besonders auf die positiven Themen rund um Warner Music.

Abschließend wurde auch der Relative Strength Index (RSI) zur Einschätzung der Über- oder Unterbewertung der Aktie herangezogen. Der 7-Tage-RSI zeigt einen Wert von 95,56 Punkten, was auf eine Überbewertung hinweist und somit eine Einstufung als "Schlecht" zur Folge hat. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder Über- noch Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird Warner Music somit in diesem Punkt unserer Analyse mit "Schlecht" bewertet.