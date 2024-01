Warner Music Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI-Wert für Warner Music liegt derzeit bei 16,67, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung für Warner Music in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Insbesondere in den letzten beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Analysten haben Warner Music in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 35,6 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 0,14 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral" Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Warner Music-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt ergibt sich somit für die Warner Music-Aktie eine positive Einschätzung auf Basis des RSI, der Anleger-Stimmung, der Analystenbewertungen und der technischen Analyse.