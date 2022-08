Warner Bros. Discovery-Aktie: Einblicke in die Kapitalrendite!

Das Unternehmen verzeichnete einen Verlust von 3,41 Mrd. $, was einem Rückgang von 817,47 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Im ersten Quartal verdiente Warner Bros. Discovery 475,00 Millionen Dollar und der Gesamtumsatz erreichte 3,16 Milliarden Dollar. Was ist ROCE? Return on Capital Employed ist ein Maß für den jährlichen Gewinn vor Steuern im Verhältnis zum eingesetzten Kapital eines Unternehmens. Veränderungen… Hier weiterlesen