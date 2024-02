Warner Bros. Discovery (A) Aktie: Das hat Gewicht!

Aus den Analysen der letzten zwölf Monate zu Warner Bros Discovery ergibt sich, dass 3 Gut-Bewertungen, 0 Neutral-Bewertungen und 0 Schlecht-Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im Vergleich dazu liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt laut den Analysten 19,5 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 98,37 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 9,83 USD. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung für die Warner Bros Discovery-Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,6 USD lag, im Vergleich zu dem aktuellen Kurs von 9,83 USD, was einer Abweichung von -15,26 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 10,82 USD unter dem letzten Schlusskurs (-9,15 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Warner Bros Discovery positiv ausfallen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) wird für einen Zeitraum von 7 Tagen ein RSI von 47,92 festgestellt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.