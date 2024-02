Warner Bros. Discovery (A) Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Warner Bros. Discovery (A) wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf einen Anstieg um +116,28% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung und Prognose

Am 28.02.2024 verzeichnete die Warner Bros. Discovery (A) Aktie einen Kursrückgang von -1,10%. Das aktuelle Kursziel für Warner Bros. Discovery (A) wird auf 17,19 EUR festgelegt. Das Guru-Rating für das Unternehmen bleibt stabil bei 3,93.

In den letzten fünf Handelstagen, also einer Woche, summiert sich der Kursverlust auf -9,99%. Diese negative Entwicklung spiegelt eine derzeit pessimistische Stimmung am Markt wider.

Analystenmeinungen und Empfehlungen

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten deutet darauf hin, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 17,19 EUR hat. Dies würde aktuell ein Kurspotenzial von +116,28% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt, vor allem aufgrund des kürzlichen negativen Trends.

Von den 28 Analysten, die ihre Meinung abgegeben haben, empfehlen 14 die Aktie als starken Kauf. Zwei Analysten sind optimistisch und raten zum Kauf, während zehn Experten die Empfehlung abgeben, die Aktie zu halten. Zwei Experten sind sogar der Meinung, dass Warner Bros. Discovery (A) sofort verkauft werden sollte. Im Großen und Ganzen sind also immer noch 57,14% der Analysten optimistisch bezüglich der Aktie.

Bewertung durch den Guru-Rating

Als zusätzlicher Indikator wird das bewährte Guru-Rating herangezogen, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag. Diese positive Einschätzung könnte darauf hindeuten, dass es trotz des aktuellen Trends Potenzial für eine zukünftige Wertsteigerung der Warner Bros. Discovery (A) Aktie gibt.

Trotz des aktuellen negativen Marktumfelds bleiben die Analysten also überwiegend optimistisch bezüglich des langfristigen Potenzials der Warner Bros. Discovery (A) Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Warner Bros. Discovery (A)-Analyse von 29.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Warner Bros. Discovery (A) jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie

Warner Bros. Discovery (A): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...