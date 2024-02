Warner Bros. Discovery (A) Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Warner Bros. Discovery (A) derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel wird auf 17,26 EUR geschätzt, was einem Potenzial von +89,32% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Markteinschätzung

Am 16.02.2024 verzeichnete Warner Bros. Discovery (A) einen Kursrückgang von -3,06%. In den letzten fünf Handelstagen, also einer gesamten Handelswoche, summierte sich der Rückgang auf -1,31%. Die Markteinschätzung zeigt sich derzeit eher pessimistisch.

Analystenmeinungen

Die Bankanalysten gehen im Durchschnitt von einem mittelfristigen Kursziel von 17,26 EUR aus. Dies würde ein Potenzial von +89,32% für Investoren bedeuten. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch. 14 Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf, während 2 weitere sie lediglich als Kauf einstufen. 10 Experten geben eine neutrale Bewertung ab, während 2 weitere die Aktie zum Verkauf empfehlen.

Insgesamt sind also etwa 57,14% der Analysten noch optimistisch gestimmt. Das Guru-Rating, ein bewährter Trend-Indikator, bestätigt diese Einschätzung und bleibt stabil bei 3,93.

Die Aktie von Warner Bros. Discovery (A) wird also von Analysten als unterbewertet angesehen, und es zeigt sich ein deutliches Potenzial für eine Kurssteigerung in der Zukunft.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Warner Bros. Discovery (A)-Analyse von 18.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Warner Bros. Discovery (A) jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie

Warner Bros. Discovery (A): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...