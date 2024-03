Warner Bros. Discovery (A) Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die technische Analyse der Warner Bros Discovery zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 11,17 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (8,46 USD) um -24,26 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,45 USD, was einer Abweichung von -10,48 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Warner Bros Discovery liegt bei 55,38, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Warner Bros Discovery daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesem Kriterium führt. Die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält die Warner Bros Discovery für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut". Auch in Bezug auf den aktuellen Kurs von 8,46 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 130,5 Prozent und generieren ein mittleres Kursziel bei 19,5 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten daher die Stufe "Gut".