Warimpex Finanz, Beteiligungs Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Aktienkurs von Warimpex Finanz- Und Beteiligungs hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,62 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite in der "Zyklische Konsumgüter"-Branche um 18 Prozent höher liegt. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" hat Warimpex Finanz- Und Beteiligungs eine Rendite von 16,69 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt von 4,93 Prozent liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Warimpex Finanz- Und Beteiligungs liegt bei 1,15, was unter dem Branchendurchschnitt von 33 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" eingestuft werden kann und basierend auf fundamentalen Kriterien ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Warimpex Finanz- Und Beteiligungs-Aktie liegt bei 53 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI für die letzten 7 Tage als auch der RSI auf 25-Tage-Basis lassen darauf schließen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Warimpex Finanz- Und Beteiligungs bei 0,81 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 0,8 EUR und weist somit einen Abstand von -1,23 Prozent auf. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,83 EUR, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.