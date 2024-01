Warimpex Finanz, Beteiligungs Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Aktienkurs von Warimpex Finanz- Und Beteiligungs hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,62 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt nur um 11,08 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +16,54 Prozent für Warimpex Finanz- Und Beteiligungs bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von 2,88 Prozent im letzten Jahr eine starke Performance gezeigt, was 24,74 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Warimpex Finanz- Und Beteiligungs ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,76 EUR, während der aktuelle Kurs bei 0,82 EUR liegt. Dies führt zu einem Abstand von +7,89 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,78 EUR, was einer Distanz von +5,13 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Warimpex Finanz- Und Beteiligungs eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und zwei negative Tage, bei zwei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Warimpex Finanz- Und Beteiligungs gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.