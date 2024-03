Warimpex Finanz, Beteiligungs Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von Warimpex Finanz- Und Beteiligungs hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 24,63 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von 3,73 Prozent aufweist, liegt Warimpex Finanz- Und Beteiligungs mit 20,9 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Warimpex Finanz- Und Beteiligungs mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat einen Wert von 2,04, was einer Differenz von -2,04 Prozent zur Warimpex Finanz- Und Beteiligungs-Aktie entspricht. Daher erhält die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Warimpex Finanz- Und Beteiligungs mit 0,815 EUR nur 1,87 Prozent vom GD200 (0,8 EUR) entfernt ist. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich somit ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,83 EUR, was einem Abstand von -1,81 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Warimpex Finanz- Und Beteiligungs-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Warimpex Finanz- Und Beteiligungs-Aktie überkauft ist, mit einem RSI von 92 für die letzten 7 Tage. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Warimpex Finanz- Und Beteiligungs mit einem "Schlecht"-Rating abgeschlossen.