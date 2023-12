Warimpex Finanz, Beteiligungs Aktie: Endlich geschafft?

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 0,76 EUR, während der Aktienkurs (0,745 EUR) um -1,97 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,76 EUR zeigt eine Abweichung von -1,97 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG eine Rendite von 27,62 Prozent, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite der Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG mit 15,99 Prozent ebenfalls deutlich über dem Branchendurchschnitt von 11,62 Prozent, was zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung bezüglich der Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG aktuell 1,39, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.