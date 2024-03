Warimpex Finanz, Beteiligungs Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -4,94 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt die Abweichung bei -8,33 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung für die Warimpex Finanz- Und Beteiligungs-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb sie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher bekommt die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird sie auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 1,15 Euro, was 97 Prozent weniger ist als in der Branche. Die Warimpex Finanz- Und Beteiligungs-Aktie wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Warimpex Finanz- Und Beteiligungs-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 64,71, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Warimpex Finanz- Und Beteiligungs-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.