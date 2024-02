Warehouses de Pauw Comm VA Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Warehouses De Pauw CVA-Aktie beträgt aktuell 59, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 63,22 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die Warehouses De Pauw CVA-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird mithilfe von trendfolgenden Indikatoren bestimmt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, ein solcher Indikator, wird hier betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Warehouses De Pauw CVA-Aktie beträgt aktuell 25,8 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 27,05 EUR, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend wird die Warehouses De Pauw CVA-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz dienen als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Neben Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Für die Aktie von Warehouses De Pauw CVA ergibt die Untersuchung der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Warehouses De Pauw CVA zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Warehouses De Pauw CVA hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeordnet.

Auch die sozialen Plattformen spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Warehouses De Pauw CVA auf diesen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem griffen die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen auf, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt. Insgesamt wird Warehouses De Pauw CVA hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.