Warehouses de Pauw Comm VA Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Warehouses De Pauw CVA wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Warehouses De Pauw CVA in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Wenn wir die charttechnische Entwicklung der Warehouses De Pauw CVA-Aktie betrachten, und den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachten, ergibt sich ein Wert von 25,93 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 27,5 EUR deutlich darüber (Unterschied +6,05 Prozent), was die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 26,53 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,66 Prozent). Somit wird die Warehouses De Pauw CVA-Aktie für die einfache Charttechnik in Summe mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Warehouses De Pauw CVA-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 44,85 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Warehouses De Pauw CVA in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" verleiht. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Anleger-Stimmung.