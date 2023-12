Warehouses de Pauw Comm VA Aktie: Alles unter Kontrolle?

Anleger: Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Warehouses De Pauw CVA war in den letzten zwei Wochen besonders negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhielt die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Warehouses De Pauw CVA. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wurde dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt Warehouses De Pauw CVA daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index ergibt für die Warehouses De Pauw CVA-Aktie einen Wert für den RSI7 von 29,73 und einen Wert für den RSI25 von 27,27. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Technische Analyse: Der Kurs der Warehouses De Pauw CVA-Aktie liegt derzeit +11,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +9,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" und einer insgesamt positiven charttechnischen Bewertung für die beiden Zeiträume.