Warehouse Reit Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 3 positive Bewertungen für die Warehouse Reit PLC abgegeben, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Im vergangenen Monat wurde die Aktie ebenfalls positiv bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Warehouse Reit PLC liegt bei 127,5 GBP, was auf einen potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 48,43 Prozent hindeutet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist ebenfalls positiv, was sich in den vor kurzem geführten Diskussionen widerspiegelt. Dies trägt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung bei.

Im Relative Strength-Index zeigt sich die Warehouse Reit PLC als Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 28,57, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 41,94 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Warehouse Reit PLC-Aktie für die letzten 200 Tage um -3,9 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Analyse der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch ein anderes Bild, da der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Insgesamt erhält die Warehouse Reit PLC-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.