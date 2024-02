Warehouse Reit Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Das Anleger-Sentiment für die Warehouse Reit PLC-Aktie wird als "Schlecht" bewertet, da in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Warehouse Reit PLC beschäftigt. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 54,43 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 58,49 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, wodurch Warehouse Reit PLC auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Bei der technischen Analyse wird sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Beide liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs der Aktie, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Warehouse Reit PLC-Aktie auf Basis der Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

