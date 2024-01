Warehouse Reit Aktie: Bitte unbedingt beachten

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Warehouse Reit PLC 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Warehouse Reit PLC. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 127,5 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 46,22 Prozent vom letzten Schlusskurs (87,2 GBP) entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei das Stimmungsbarometer an zwei Tagen in die positive Richtung zeigte. Auch in den Diskussionen der Anleger wurden überwiegend positive Themen in Bezug auf Warehouse Reit PLC behandelt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Warehouse Reit PLC liegt bei 63,83 und wird somit als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der die Kursentwicklung über 25 Tage betrachtet, weist mit 44,49 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen zu Warehouse Reit PLC gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum war ebenfalls gering, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.