Warby Parker-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Stimmung für das Unternehmen Warby Parker hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, so unsere Analyse. Dies spiegelt sich auch in der verringerten Aktivität in den sozialen Medien wider, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dementsprechend erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt jedoch, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Warby Parker eingestellt waren. Trotzdem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich neutrale Nachrichten über das Unternehmen veröffentlicht. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Warby Parker daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Warby Parker liegt bei 48,01, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25 von 45,31 führt zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Warby Parker-Aktie um 10,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich nur eine Abweichung von +4,63 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.