Warby Parker Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die technische Analyse der Warby Parker-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 12,15 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,1 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +16,05 Prozent im Vergleich zum GD200 und zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 12,07 USD, was einem Abstand von +16,82 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Die Bewertung von Analysten zeigt, dass von insgesamt 6 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 2 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 37,12 Prozent steigen könnte, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt erhält Warby Parker von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Warby Parker liegt bei 15,33, was auf eine positive Einschätzung hinweist. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen umfasst, zeigt mit einem Wert von 26,34 eine positive Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem RSI.

Auch die Stimmung der Anleger zeigt sich positiv, basierend auf der Analyse von Kommentaren in sozialen Medien. Die Nutzer haben hauptsächlich positive Themen rund um Warby Parker aufgegriffen, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führt. Somit wird Warby Parker hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.