Warby Parker Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die technische Analyse der Aktie von Warby Parker zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 12,07 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 11,78 USD lag, was einer Abweichung von -2,4 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen lag bei 12,24 USD, was einer Abweichung von -3,76 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Warby Parker-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 4 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten für Warby Parker vorliegen, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor und das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 19,33 USD. Dies entspricht einer potenziellen Steigerung der Aktie um 64,12 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Warby Parker-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine besonders positive Anleger-Stimmung bezüglich Warby Parker. Die Auswertung der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert von 38,41 deutet darauf hin, dass die Warby Parker-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".