Warby Parker Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse der Warby Parker-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs 12,78 USD beträgt, während der aktuelle Kurs bei 11,5 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -10,02 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 13,45 USD, was einer Abweichung von -14,5 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Warby Parker liegt bei 79,29 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird der RSI-basierte Punkt der Analyse daher als "Schlecht" eingestuft.

Von den 3 Analystenbewertungen der Warby Parker-Aktie aus den letzten zwölf Monaten sind 0 als "Gut", 3 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft worden, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 13 USD, was eine potenzielle Steigerung von 13,04 Prozent vom letzten Schlusskurs (11,5 USD) bedeutet. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen hingegen deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Warby Parker-Aktie daher ein "Gut"-Rating.