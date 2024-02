Warby Parker Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Aktie der Warby Parker wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt wie folgt eingestuft: 2 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Im letzten Monat gab es keine updates von Analysten zu Warby Parker. Das mittlere Kursziel für die Aktie der Warby Parker liegt bei 19,33 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 14,74 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 31,16 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie der Warby Parker lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, sowohl innerhalb von 7 Tagen (RSI: 36,59) als auch innerhalb von 25 Tagen (RSI25: 46). Daher wird die Bewertung in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmungslage für Warby Parker in den letzten vier Wochen aufgehellt hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Warby Parker in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher lautet unsere Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt auf "Gut".