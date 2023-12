Want Want China Holdings Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Want Want China beträgt das aktuelle KGV 14, während vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 71 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Want Want China fundamental betrachtet derzeit unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Want Want China-Aktie zeigt einen Wert von 20, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher eine positive Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 50,56, was eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive RSI-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Internet wird bei Want Want China eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt neutral ausfällt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Want Want China-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Dabei weicht der aktuelle Schlusskurs um -8,5 Prozent vom Durchschnitt ab, was eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine neutrale Bewertung aufgrund der geringen Abweichung des aktuellen Schlusskurses vom gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale bis positive Einschätzung der Want Want China-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien.