Want Want China Holdings Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Want Want China, ein Unternehmen aus dem Nahrungsmittelsektor, wird grundlegend betrachtet als unterbewertet angesehen. Dies ergibt sich aus einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,46, was einem Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 70,03 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Want Want China mit 4,97 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent, was einer Differenz von +1,31 Prozent entspricht. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik des Unternehmens ebenfalls als "Gut".

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Want Want China-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 5,04 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 4,72 HKD liegt, was einem Unterschied von -6,35 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,07 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend zeigt der Branchenvergleich, dass Want Want China im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,41 Prozent erzielt hat, was jedoch 4,56 Prozent über dem Durchschnitt im Verbrauchsgütersektor liegt. Im Branchenvergleich der Nahrungsmittelbranche liegt das Unternehmen sogar um 3,46 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Want Want China-Aktie, mit positiven fundamentalen und Dividendenaspekten, jedoch gemischten Signalen aus der technischen Analyse. Anleger müssen daher alle diese Aspekte berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.