Want Want China-Anleger wird’s freuen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse einer Aktie. Want Want China weist mit einem KGV von 14,46 einen deutlich günstigeren Wert als der Branchendurchschnitt in der "Nahrungsmittel"-Branche auf und wird daher als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zum Branchen-KGV von 70,1 ergibt sich eine Abweichung von 79 Prozent, was die Einstufung als "Gut"-Empfehlung rechtfertigt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Verbrauchsgüter" verzeichnet Want Want China eine Rendite von -9,41 Prozent, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnet eine Rendite von -12,22 Prozent, wobei Want Want China mit einer Rendite von 2,81 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ein gemischtes Bild. Der GD200 liegt bei 5,04 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,71 HKD um -6,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 4,66 HKD, was einer Abweichung von +1,07 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Want Want China mit einer Dividendenrendite von 4,97 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der "Nahrungsmittel"-Branche, welcher bei 3,66 Prozent liegt. Diese Differenz von +1,31 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite führt zu einer Einschätzung als "Gut" in Bezug auf die Dividendenpolitik der Aktie.