Want Want China Aktie: Das ist die Höhe!

Die Want Want China-Aktie hat eine Dividendenrendite von 4,97 Prozent, was 1,3 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent (Branche: Nahrungsmittel) liegt. Dadurch erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Want Want China-Aktie eine Rendite von -9,41 Prozent, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Nahrungsmittel-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -10,13 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Want Want China-Aktie um 0,72 Prozent darüber liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Want Want China-Aktie von 4,7 HKD um -6,56 Prozent vom GD200 (5,03 HKD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 4,65 HKD auf. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +1,08 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Want Want China-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 14,46, was 79 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert von 70. Dies deutet darauf hin, dass die Want Want China-Aktie unterbewertet ist und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.