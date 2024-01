Want Want China Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den letzten zwei Wochen wurde die Want Want China von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung "Gut" ist.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI beträgt der Wert für die Want Want China aktuell 44,44, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Want Want China in den vergangenen Monaten eine übliche Diskussionsintensität gezeigt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren. Daher erhält Want Want China insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Want Want China beträgt 14, während vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 70 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.