Want Want China Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Want Want China liegt bei 14,53, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Nahrungsmittel" von 72 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint, da ein niedriges KGV als günstig angesehen wird.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Want Want China war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führte.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite der Want Want China-Aktie bei -6,9 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit -2,51 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Want Want China-Aktie sowohl auf der Basis des 200-Tage-Durchschnitts als auch des 50-Tage-Durchschnitts unterschiedlich bewertet wird. Während der längerfristige Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -8,86 Prozent ergibt, führt der kurzfristige Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund einer geringeren Abweichung von -4,93 Prozent.

Insgesamt erhält die Want Want China-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.